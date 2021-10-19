جمارك مطار القاهرة تحبط عملية تهريب عبوات أنسولين

أحبط رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، التابعة لمصلحة الجمارك المصرية، اليوم، محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان لها، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك، اشتبه حمزة شحاتة مدير الحركة في مشمول البوليصة رقم 071/36630786 بيان جمركي رقم 51457 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 27 طرد ملابس وأحذية مصدرة إلى نيجيريا.

200 عبوة أدوية mixtard 30

وأضافت الجمارك، أنه بناء على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبدالقادر وفاطمة عبد الفتاح ولبيب شوقي وأيمن صلاح وباسم فتحي للمعاينة الفعلية، وتبين وجود 200 عبوة أدوية mixtard 30 ميكستارد 30 لعلاج مرضى السكر مخبأة داخل الكراتين.

وأشار البيان إلى أنه بالعرض على هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الصنف محظور تصديره بغير موافقتها وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 3 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

وأشارت إلى تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

نظام التسجيل المسبق للشحنات

وطبقت مصلحة الجمارك المصرية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي لا يسمح بدخول أية بضائع من الموانئ البحرية أو البرية أو الجوية ما لم تكن مسجلة من قبل في المنظومة الجديدة للشحن المسبق، وإحكام السيطرة على المنافذ ومنع دخول بضائع رديئة غير مطابقة للمواصفات.