«الجمارك» تكشف تفاصيل وشروط مزاد علني لبيع السيارات الثلاثاء المقبل

تستعد مصلحة الجمارك المصرية، لجلسة المزاد العلني المقررة لبيع 32 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية، أن السيارات التي يجرى عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل: (BMW وتويوتا، وأودى، باجيرو، كرايسلر، فولكس، مرسيدس، شيفرولية، جى إم سي، بيجو، لادا، بورش سوبارو، متسوبيشى ونيسان بيكب).

كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بـ400 جنيه

وأشار إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي، موضحًا أنه يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد.

شروط دخول المزاد

وعن شرط دخول المزاد للخاضعين لها، أوضح المصدر أنه يجرى تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية، كما يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه

وأضاف المصدر، أنه يجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين، قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، كما يجرى وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويجرى سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، وسداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.