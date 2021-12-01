أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-12-2021 في مصر

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أسعار الدواجن بشكل يومي، وبشكل خاص المهتمين بأخبار الاقتصاد وبورصة الدواجن، نظرا لتفضيل الكثيرين تناولها مقارنة باللحوم الحمراء، وشهدت أسعار الدواجن تذبذبا خلال الفترة الماضية في السوق المحلي بشكل كبير، وارتفعت أسعار العلف أيضا، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على المربين بشكل سلبي وخروجهم من المنظومة.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية وفقا لتصريحات عبد العزيز السيد رئيس الغرفة التجارية لشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، أنّ سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة تراوح بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف عبد العزيز، أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر وصل في المزرعة اليوم إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الإثنين، عند سعر تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.