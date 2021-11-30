بيتر ميمي: أثناء تحضير مسلسل الاختيار 1 و2 شعرت إن «ربنا حمى البلد»

قال المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل «الاختيار»، إنه عندما عُرض عليه ترشيح شخصية لأداء دور العقيد الشهيد أحمد منسي في الاختيار 1، شعر بقلق، وهو ما تكرر عند تقديم الاختيار 2، موضحًا أن مسلسل الاختيار بجزئيه، لا يعتبر عمل فني بقدر أنه يعتبر عمل توثيقي للأحداث، ورسالة وعي، ويخاطب الجيل الذي لم يشهد الأحداث، فضلا على أنه ساهم تصحيح مفاهيم كثيرة.

تعاملت مع الجزء الثاني لـ«الاختيار» بأنه استكمال للجزء الأول

وأضاف «ميمي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، بندوة عن المسلسلات الوطنية في الدراما المصرية، في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه تعامل مع الجزء الثاني لمسلسل الاختيار على أنه استكمال للجزء الأول من المسلسل، معلقا: «الجزأين سياق واحد وكلها بطولات حدثت»، كاشفا أنه شعر أثناء التحضير للمسلسل بأن «ربنا حمى البلد».

مصر مرت خلال آخر 10 سنوات بأحداث دراماتيكية ومفصلية

من ناحية أخرى، قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن مصر مرت خلال آخر 10 سنوات بأحداث دراماتيكية ومفصلية، وعند متابعة هذه الأحداث نتيقن أنه لولا عزم وإصرار المصريين، ما كنا مررنا بهذه الأحداث، موضحًا أن مصر شهدت أحداث فارقة آخر فترة، ومنها موكب المومياوات، وافتتاح طريق الكباش، وأخيرا افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، في حين أن هناك دول مجاورة تمر باختبارات عسيرة.

وأرجع الإعلامي عمرو عبدالحميد، قدرة مصر على تخطي الاختبارات على حسن اختيار المصريين، لافتا إلى أن توثيق الأحداث التي مرت بها مصر دراميا وفنيا كان ضروريا، ومن هنا جاء الاختيار 1، والاختيار 2.