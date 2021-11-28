المخرج بيتر ميمي عن «الاختيار»: عمل توثيقي لفترة مهمة عاشتها مصر

كشف المخرج بيتر ميمي، عن تخوفه المسبق بالتزامن مع دخوله مشروع مسلسل الاختيار، بداية من الجزء الأول منه، الذي عُرض عام 2020، قائلاً: «أول ما عرفت إن هعمل مسلسل عن شخصية الشهيد أحمد منسي كنت قلقان جداً»، وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية بعنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»، ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، على هامش فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

بيتر ميمي: «الاختيار رسالة وعي وتوثيق»

وقال بيتر ميمي، خلال كلمته في جلسة نقاشية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنّ: «الاختيار ليس مسلسلاً درامياً، بقدر ما هو عمل توثيقي لفترة هامة عاشتها البلد»، مضيفاً أنّ «الاختيار رسالة وعي وتوثيق».

وأشار إلى دمج مشاهد حقيقية مع المشاهد الدرامية في بعض الحلقات، قائلاً: «كنا خايفين من رد فعل الناس من هذا الدمج.. لكن كنا حريصين على تنفيذ المشاهد بشكل واقعي دون تهويل أو تهوين».

وأكد أنه كان يُطالب مدير تصوير «الاختيار»، بأن يعتبر الكاميرا وكأنها كاميرا مراسل تليفزيوني، لافتاً إلى أن المسلسل يُخاطب الأجيال الجديدة بداية من 2002، كونه لم يُعاصر الأحداث بشكل كاف.

وأضاف بيتر ميمي: «فيه ناس كمان نسيت اللي حصل من أحداث على مدار السنوات الأخيرة، لكن تذكروا بمجرد مشاهدتهم المسلسل.. أنا شخصيا فوجئت بتفاصيل وأحداث كثيرة خلال فترة التحضير، لم أكن واعيا لها».

بيتر ميمي يوضح الاختلاف بين الجزء الأول والثاني من «الاختيار»

وعن الاختلاف بين الاختيار الجزء الأول والثاني، أوضح المخرج، أنه أحب خلال الجزء الأول من المسلسل أن يقدم قصص بطولات من الداخلية، على عكس الجزء الأول الذي اهتم أكثر بقصص أبطال الجيش، بالإضافة إلى أنه في الجزء الأول كان التصوير بشكل أكبر على الحدود وفي سيناء أكثر، ولكن الجزء الثاني في البيوت والشوارع.

وأضاف ميمي: «كنا بنستخدم مشاهد من الجزء الأول نحطها في التاني فمكنش فيه فرق بين الاتنين كانوا مكملين بعض وكانوا في سياق واحد، خصوصا إن الاتنين كانوا قصص حقيقية، وكنت بتفاجئ من الكواليس والتفاصيل بتاعت الأحداث والانفجارات وقت التحضير والتصوير».

واستكمل حديثه: «اللي حسيته في المسلسل وأنا بحضر له أن ربنا حمى البلد دي، وحزنا جدا على الشهداء والأبطال اللي راحوا ضحايا الإرهاب، وأنهم السبب في أننا نحس بأمان ونعد دلوقتي نتكلم ونتحاور وإحنا حاسين بأمان».