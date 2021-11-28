بيتر ميمي: خوفت «مكي» من الاختيار 2

قال المخرج بيتر ميمي، إن بعض المقربين، كان لديهم تخوفات من مشاركة الفنان أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2، مؤكدا أنه قدم له كل التخوفات والسلبيات حول العمل.

وأكد «ميمي» خلال كلمته في حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والأربعين تحت عنوان: «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»: «قلت له فيه أكشن عنيف، وفيه ناس ممكن تزعل من قيامك بالدور، لكنه أصر على المشاركة».

بيتر ميمي: مكي كان لديه إصرار رهيب على المشاركة

وتابع مخرج الاختيار، أن «مكي كان عنده إصرار رهيب للمشاركة، وتدرب كتير جدا قبل القيام بهذا الدور، لكن الحمد لله حقق نجاح كبير».

وأضاف ميمي: «كريم عبد العزيز هو اللي كلمني وقالي أنا اللي هعمل الاختيار 2».

مهرجان القاهرة السينمائي

حضر الحلقة النقاشية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم، والمخرج بيتر ميمي، والفنان إياد نصار، والإعلامي عمرو عبدالحميد، والسيناريست هاني سرحان وسط حضور إعلامي محلي ودولي كبير.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 43 منذ يومين، وسط اجراءات احترازية مشددة، بمشاركة عدد كبير من نجوم مصر والعالم.