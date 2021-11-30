التعاون الدولي: ندير محفظة التمويلات الإنمائية بقيمة 25 مليار دولار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات قمة المرأة المهنية في الحياة العامة، والتي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، في إطار الفعاليات لدعم قضايا تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة المهنية والعامة.

وشارك في الفعاليات، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلي شركاء التنمية.

إدارة محفظة التمويلات الإنمائية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال الجلسة الرئيسية، إن الوزارة تدير محفظة التمويلات الإنمائية مصر العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة.

وأوضحت «المشاط» أن المرأة شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، حيث تعزز هذه المشروعات جهود الدولة لتمكين المرأة وفتح آفاق مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية

ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفةً أن أهداف تمكين المرأة تستهدف على جزء كبير من المشروعات المنفذة على شركاء التنمية، سواء كان الهدف الخاص بتمكين المرأة رئيسي أم فرعي، حيث تدخل أهداف تمكين المرأة في العديد من المشروعات القطاعية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والصحة وغيرها.

ولفتت إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، كما يأتي نتيجة للآفاق الجديدة للشراكات الدولية التي أبرمتها الوزارة خلال العام الماضي.