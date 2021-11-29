الصحة العالمية تحذر من خطر «أوميكرون»..العواقب وخيمة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة بمتحور«أوميكرون» الجديد، خلال الفترة المقبلة، مسببا عواقب وخيمة.

خطورة متحور «أوميكرون» الجديد

وقالت المنظمة فى بيان نشرته اليوم، أن متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات، مضيفة أن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بالمتحور الجديد مرتفع للغاية مع ارتفاع المستوى العالمي لانتشار المتحور، بحسب موقع «قناة روسيا اليوم».

وحثت المنظمة، الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أول حالات إصابة بمتحور « أوميكرون» الجديد داخل أراضيهم، مشددة على أهمية اتباع نهج يستند إلى المخاطر لتعديل قيود السفر الدولي في الوقت المناسب، داعيا إلى تعزيز إجراءات الترصُّد وإجراء تسلسل للفيروس وتبادل بيانات الجينوم مع قواعد البيانات العامة، مع متابعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشى الوباء.

وبحسب شبكة «سكاى نيوز »، فإن المنظمة لم ترصد أي بلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد «أوميكرون».

تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون الجديد

ودعت المنظمة جميع المواطنين إلى الحدِّ من خطر تعرُّضهم لفيروس كورونا وطفراته الجديدة من خلال تلقي اللقاح، وارتداء الكمامة دائما والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنُّب الأماكن شديدة الازدحام، بالإضافة إلى تنظيف اليدين باستمرار، وتغطية الأنف والفم عند العطس.

ووفقا لشبكة «بي بي سي» ، أكدت المنظمة أن ما يقرب من ربع عدد إقليم شرق المتوسط، هم من حصلوا فقط على التطعيم الشامل، فيما لا يزال معدل التطعيم أقل من 10% في 7 دول من دول الإقليم ال21، داعية الى الاستفادة من جميع الأدوات والتدابير المتاحة لأحتواء الفيروس ومنعه من التطور.