«البحوث الفلكية» يكشف عن الظواهر والأحداث الفلكية لشهر ديسمبر 2021

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، بيانا بأهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر ديسمبر 2021، التي يمكن رصدها في سماء مصر بالعين المجردة أو النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الظواهر الفلكية:

اصطفاف الكواكب

طوال الشهر تستمر ظاهرة اصطفاف الكواكب، حيث يظهر بلوتو والزهرة وزحل والمشتري في الأفق الغربي بعد غروب الشمس على خط واحد تقريبا وفي يوم 5 ديسمبر ينضم إليهم الهلال الجديد، وفي يوم 7 ديسمبر ينضم إليهم كوكب عطارد، وفي يوم 30 ديسمبر يكون أقرب اقتراب لكواكب الزهرة وعطارد وبلوتو.

وفي الأفق الشرقي يظهر أورانوس ونبتون بعد الغروب يوميا خلال شهر ديسمبر.

طوال الشهر يستمر ظهور نجم الشعرى اليمانية طوال الليل خلال شهر ديسمبر، حيث يشرق على بعد 19 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 6:34 مساء بتوقيت القاهرة، ويغيب عند الساعة 5:22 صباح اليوم التالي، بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 4:34 مساء ويغيب عند الساعة 3:21 صباح اليوم التالي.

طوال الشهر نجم الشعرى الشامية يمكن رصده طوال الليل خلال شهر ديسمبر، حيث يشرق على بعد 84 درجة من الشمال في أول يوم عند الساعة 6:37 مساء بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 7:08 صباح اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 4:39 مساء ويغيب عند الساعة 5:06 صباح اليوم التالي.

طوال الشهر يستمر ظهور نجم سهيل طوال الليل خلال شهر ديسمبر، حيث يشرق على بعد 66 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 8:44 مساء بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 2:29 صباح اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 6:47 مساء ويغيب عند الساعة 12:27 صباح اليوم التالي.

طوال الشهر يمكن مشاهدة نجم السماك الأعزل خلال شهر ديسمبر، حيث يشرق على بعد 13 درجة من الشرق في أول يوم عند الساعة 1:04 صباحاً بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 12:15 ظهراً بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 11:02 مساء ويغيب عند الساعة 10:13 صباح اليوم التالي.

طوال الشهر يظهر نجم السماك الرامح خلال شهر ديسمبر حيث يشرق على بعد 68 درجة من الشمال في أول يوم عند الساعة 12:42 صباحاً بتوقيت القاهرة ويغيب عند الساعة 2:17 ظهر اليوم التالي بينما يشرق يوم 31 ديسمبر عند الساعة 10:40 مساء ويغيب عند الساعة 12:15 صباح اليوم التالي.

4 ديسمبر

- القمر الجديد 5:44 بتوقيت مصر «ميلاد شهر جمادى الأول» لعام 1443 هـ.

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم، حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.. وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

4 ديسمبر - كسوف كلي للشمس

لايحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس موعد محاق القمر، حيث يحجب القمر قرص الشمس تماما، وحيث أن القمر أصغر كثيرا من الأرض لذلك يسقط ظل القمر على بقعة صغيرة من الأرض ويرسم مسارا عليها يسمى بالمسار الكسوفي.. ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1443هـ.

ويُرى ككسوف كلي في «القارة القطبية الجنوبية» ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في «جنوب أستراليا – جنوب قارة إفريقيا – جنوب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية». ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 419 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و 54 ثانية.

وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر نحو 103,7% من كامل قرص الشمس. وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني دقائق تقريباً. «لا يمكن رؤيته في مصر». جدير بالذكر أن الكسوف الكلي التالي سوف يحدث في 8 أبريل 2024م

7 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب الزهرة.

8 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب زحل.

9 ديسمبر- اقتران القمر وكوكب المشتري.

11 ديسمبر - إقتراب كويكب 4660 نيريوس.

ويتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب والذي يبلغ طوله برج إيفل، ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا.

وسيقترب من الأرض في 11 ديسمبر المقبل، ولا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

ويبلغ طول نيريوس 330 مترًا وأبعاده meter 510x330x240 وسرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمي «والجدير بالذكر أن أخفت قدر نجمى يمكن أن تراه العين هو 6 قدر نجمي ولذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب».

13و14 ديسمبر

- زخة شهب الجوزاء أو التوأم

وهي تعتبر من أفضل الزخات الشهابية على مدار العام حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة.. وهي تنتج من حطام الكويكب المعروف باسم فايثون 3200 من كويكبات «أبولو»، الذي تم اكتشافه عام 1982 تسمى هذه الشهب بالتوأميات لأنها تسقط كما لو كانت آتية من برج الجوزاء أو التوأم زخات التوأميات في الفترة من 4 إلى 20 ديسمبر.

19 ديسمبر

- اكتمال القمر «بدر جمادى الأول لعام 1443 هجرية»

يبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل دون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون يوم 19 ديسمبر بإذن الله، حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.7%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد لأن هذا هو الوقت الذي يستقر فيه هواء الشتاء البارد من العام وتصبح الليالي طويلة ومظلمة.

21 ديسمبر - القمر وبولوكس مساء

يقترن القمر مع النجم بولوكس «بيتا برج التوأم» في هذا اليوم، حيث نراهما مقتربان في السماء مساء فيشرقان في السابعة مساء تقريبا.

21 ديسمبر - الانقلاب الشتوي «بداية فصل الشتاء فلكيا»

يحدث الانقلاب الشتوي في هذا اليوم، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، والتي ستكون قد وصلت إلى أقصى موضع لها جنوبا في السماء أيضا، حيث تكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا في تمام الساعة 13:50 بتوقيت مصر ويصاحبه تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك بالأقصر مما يدل على معرفة قدماء المصريين الجيدة بعلم الفلك وحركة الأرض حول الشمس وتعاقب فصول السنة، وحيث أن هذا اليوم يمثل هو أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي وأول أيام الصيف في نصف الكرة الجنوبي.

21 - 22 ديسمبر - زخة شهب الدب الأصغر

زخة شهب الدب الأصغر «الدببيات» وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب في الساعة تقريبا، وينتج عن طريق الحطام الغباري المتناثر على طول مدار المذنب توتل الذي تم اكتشافه عام 1790، وزخة الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء تكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد.

22 ديسمبر - القمر وخلية النحل

يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا اليوم، حيث نراهما مقتربان في السماء مساء فيشرقان في الثامنة مساء تقريبا، ويظل هذا المشهد بالسماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي، علما بأن هذا الأمر يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، حيث أن حشد خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

28 ديسمبر - القمر والسنبلة

يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة «ألفا برج العذراء»، حيث يشرقا في الثانية إلا الربع صباحا حتى شروق الشمس في اليوم التالي.

30 ديسمبر - اقتران كويكب انترامينا مع الشمس.

31 ديسمبر - القمر مع المريخ وقلب العقرب.

يقترن القمر مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب في الخامسة صباحا حتى شروق الشمس في اليوم التالي.