ضحك ومرح بين كارينا كابور ونجلها تيمور.. والأولى تعلق: وقت اللعب

شاركت كارينا كابور، نجلها تيمور، لحظات سعيدة في الملاهي وسط الألعاب، لقضاء وقت ممتع معًا، برفقة توشار كابور ونجله لاكسيا كابور، وأمهات أصدقاء تيمور، معلقةً عبر خاصية «الاستوري» بمنصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وقت اللعب».

وقد شوهدت كارينا كابور، برفقة ابنها تيمور، في مدينة الملاهي، وتم إلتقاط صورا لها معه، حيث أمضت وقتًا ممتعًا بين الأم وابنها أثناء خروجهما لقضاء موعد من أجل لعب ممتع في المدينة.

كما شارك أصدقاء تيمور والآباء والأمهات الآخرين الذين رافقوا والديهم، كارينا وتيمور في الوقت الخاص به، وكان أحدهم الفنان الهندي توشار كابور الذي جاء مع ابنه لاكسيا كابور.

شاركت «كارينا» صورة جماعية مع الأطفال وتيمور، وبدت مذهلة في بلوزة صفراء زاهية شوهدت ترتديها في وقت سابق من اليوم، أثناء زيارتها لأمريتا راو، كما ذكر موقع «بينك فيلا».

وارتدت كارينا الجينز وحقيبة كروس بودي في هذه الأثناء، بينما شوهد توشار وهو يحمل ابنه لاكشيا، أثناء التقاطه للصور الجماعية، في صورة رائعة جمعت الآباء والأمهات مع أطفالهم.

المصورون المرتزقة يرصدون كارينا كابور خان

ورصد المصورون، كارينا وهي تخرج من محل إقامتها، حيث أن هناك بالهند يتواجد ما يسمون المصورون المرتزقة، ومهمتهم هو المكوث أمام منازل المشاهير، والصالات الرياضية الشهيرة، والمطاعم والكافيهات التي يتردد عليها النجوم، لالتقاط صور حصرية، وبيعها للمواقع، لذا يطلق عليهم مصورون المرتزقة.

كارينا كابور خان تعرف بالتأكيد كيف تلفت الأنظار إليها وتجعل الرؤوس تدور، وتقدم الممثلة مزيجًا جيدًا من المظهر غير الرسمي وبعضها الآخر الأنيق للغاية، حيث أنها نجحت في دمج بين الكاجول والأناقة من زي بسيط.

وستظهر «خان» قريبًا في الفيلم الذي طال انتظاره «Laal Singh Chaddha»، من بطولة عامر خان، وإخراج أدفيت تشاندان، والفيلم مستوحى من الأمريكي «فورست غامب»، لـ توم هانكس.