عامر خان يؤجل فيلمه «laal Singh chhadha» ويفجر أزمة في سينما بوليوود

أعلن الفنان الهندي عامر خان، عن تأجيل إصدار فيلمه «laal Singh chhadha»، ليوم 14 إبريل 2022، بعد ما كان مقرر إطلاقه يوم 14 فبراير تزامنًا مع عيد الحب، وقد تم تأجيله بسبب عدم انتهاء مرحلة المونتاج للفيلم، وحتى يتم عرضه بجودة عالية.

ونشر «خان» البوستر الرسمي للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّق عليه: «نحن سعداء، لكي نشارككم البوستر الرسمي الجديد للفيلم، وأيضًا موعد الإطلاق الجديد للفيلم».

تفاصيل فيلم «laal Singh chhadha»

الجدير بالذكر أن فيلم «laal Singh chhadha» لـ عامر خان، تم تأجيله لأكثر من مرة، بسبب عدم انتهاء التصوير تارة، وبسبب جائحة فيروس كورونا تارة أخرى.

وكان من المقرر إطلاق الفيلم في بداية عام 2021، ويقوم بدور البطولة عامر خان، وكارينا كابور، وفيفك جراج، وموني سينج، وفينتا تهاكور، ويأتي العمل السينمائي من إخراج أدفيت تشاندان، وإنتاج شركة عامر خان.

وفيلم «laal Singh chhadha» مقتبس من الفيلم الأمريكي «فورست جامب» لـ توم هانكس، وتدور احداثه حول شخص يعاني من ارتفاع في معدلات الذكاء، ما يدفعه للقيام بمغامرات عديدة.

أزمة بسبب تأجيل موعد إطلاق الفيلم

وموعد إطلاق الفيلم في 14 أبريل 2022، سوف يضع صناع العمل في ضغط نفسي وسيفجر أزمة، بسبب عرض فيلم «kGF2»، بطولة البطل الجنوبي ياش، وأيضا موعد عرضه في 14 فبراير 2022، سيؤدي لتصادم أيضا مع إطلاق عرض فيلم «Gangubai Kathiawadi»، لـ المخرج الشهير سانجاي ليلا، بطولة عاليا بهات، وهو من أكثر الأفلام انتظارًا.

مسلسل صدامات بوليوود

وتشهد السينما الهندية، الفترة المقبلة، العديد من الأزمات السينمائية، حول موعد عرض الأفلام الهندية، بعد توقف كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن أشهر هذه الصدامات، فيلم سلمان خان وفيلم جون إبراهام.

ومن المقرر أن يتم إطلاق فيلم «antim the final truth» لـ سلمان خان وعيوش شارما، يوم 26 نوفمبر 2021، بينما يتم إطلاق فيلم «Satyameva Jayate 2» لـ جون إبراهام يوم 26 نوفمبر 2021، ما يضع الفيلمين في تصادم كبير، وسوف نرى من سيربح المعركة في شباك التذاكر، تزامنًا مع الوقت الذي يتحمس في الجمهور لرؤية هذه الأعمال.

فيلم عاليا بهات «Gangubai Kathiawadi».. وفيلم الجنوب «RRR»

كما تم تأجيل موعد إطلاق فيلم «Gangubai Kathiawadi» للمخرج الهندي سانجاي ليلا، وعاليا بهات، الذي كان من المقرر أن يتم إطلاقه في 22 يناير 2022، لـ 18 فبراير 2022، حتى لا يحدث تصادم مع موعد عرض فيلم «RRR»، للمخرج الكبير إس إس راجومالي، وبطولة مشتركة بين نجوم الجنوب ونجوم بوليوود، وأبرزهم أجاي ديفجن، وعاليا بهات، ورام شاران، إن تي راما راو جونيور.