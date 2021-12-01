المسلماني: الحديث عن تنمية مستدامة في المريخ يحبط سكان الأرض

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن الحديث عن التنمية المستدامة في المريخ من قبل رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك يحبط سكان كوكب الأرض، لافتا إلى أن بناء حياة كاملة على المريخ بشكل كامل غير وارد وهذا يدفع الناس إلى الإحباط، حيث هذا يزيد الحديث عن الرغبة في تقليل سكان الأرض لأن عددهم أصبح كبيرا.

نظرية مارفيل للسكان

وأضاف المسلماني خلال استضافته برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك ما يسمى بنظرية مارفيل للسكان والتي توضح أن الزيادة السكانية تؤدي إلى دخول السكان في حروب بسبب قلة الموارد المتوفرة لديهم، لافتا إلى أن التكنولوجيا والابتكار حل للتلوث ونقص الغذاء لأن شائعة القول إن الحل في الفضاء يدمر فرص الناس التي تفكر بعقلانية في الكوكب ويدفعهم للتفكير بشكل خيالي لا يحقق شيئا، مبينا أن الإنسان يجب أن يبذل أقصى ما يملك لأن السياسة فن الممكن والبقاء هو فن ممارسة كل الممكن لكي يستمر الشخص على أرض الواقع.

مسؤول أممي يتحدث عن أموال إيلون ماسك

وأوضح المسلماني أن مسؤولا أمميا قال إن نقود إيلون ماسك ستعمل على حل أزمة الجوع فرد عليه ماسك، موضحا أنه يريد أن يعرف طرق إنفاق المال وسيتبرع حينها بجزء من أمواله.

منافسة للصعود إلى الفضاء

وأشار المسلماني إلى أن المنافسة في الصعود إلى الفضاء بدأت بصراع سياسي إيدولوجي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي ولكن حاليا الأمر ليس منافسة ولكن هناك أحاديث لإنشاء مستعمرة في الفضاء في عام 2026 وستكون شركة تيسلا صاحبة أول فرع لها في الفضاء في عام 2050.