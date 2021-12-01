تسهيلات القنصلية السعودية للعاملين بالخارج.. مد صلاحية الشهادات الصحية

قررت القنصلية العامة لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة تمديد صلاحية الشهادات الصحية المطلوبة من العمالة المصرية المسافرة للعمل بالسعودية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بدءًا من يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر 2021، ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها القنصلية العامة بالقاهرة مؤخرا، لتسهيل تعامل شركات إلحاق العمالة المصرية المعتمدة لدى القسم القنصلي للسفارة السعودية بالقاهرة.

إشادات بقرار تسهيلات القنصلية السعودية للعاملين بالخارج

وأشاد «حمدي إمام»، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا بتلك القرارات التي تعود بالنفع أولا على العمالة المصرية المتعاقدة للعمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأضاف أن القنصلية قررت أيضا إعادة العمل بنظام دخول القنصلية لمندوبي الشركات بدلا من أصحابها، وهو القرار الذي لقي ترحيبا واسعة بين كل شركات إلحاق العمالة المعتمدة بالسفارة السعودية والتي يبلغ عددها قرابة 650 شركة مرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية.

الجدير بالذكر أن السعودية هي الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية وتستضيف على أراضيها جالية مصرية تقترب من ثلاثة ملايين عامل مصري يعملون في كافة القطاعات ويشاركون في المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها السعودية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في بيان له أن عدد المصريين المغتربين بالخارج بلغ 6.2 مليون شخص في الدول العربية، بنسبة 65.8%، من إجمالي المصريين بالخارج بنهاية 2016، والبالغ عددهم نحو 9.5 مليون شخص، ورصدت إحصائية للجهاز توزيعة المصريين بالخارج وجاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولي من حيث عدد المصريين العاملين بها إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، بينما بلغ عدد المصريين في الأردن بنهاية 2016 1.15مليون مصري، بنسبة 18.4%، و يبلغ عدد المصريين بدولة الإمارات نحو 765 ألف مصري أي بنسبة 12.3%.