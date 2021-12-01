المملكة تحدد شروط سفر العاملين المصريين إلى السعودية بعد عودة الطيران

تباشر المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار رفع تعليق الرحلات الجوية القادمة إليها مباشرة من مصر و5 دول أخرى هي: إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند، وحددت المملكة شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعودية.

رفع تعليق الطيران وشروط سفر العاملين المصريين إلى السعودية

وتمّ رفع تعليق القدوم الى السعودية عن 6 دول، وذكر بيان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنَّ المملكة بدأت اليوم رفع تعليق القدوم المباشر إليها عن 6 دول معلق القدوم منها خلال فترة الجائحة، دون الحاجة إلى قضاء الحجر الصحي التي تمتد الى 14 يومًا خارج هذه الدول قبل دخول البلاد، وهي مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، و فيتنام، والهند، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».

إجراءات السفر إلى السعودية

وفيما يتعلق بشروط سفر العاملين المصريين إلى السعودية، فقد طلبت الهيئة من جميع الناقلات الجوية بضرورة تطبيق إجراءات القدوم إليها، حيث تجرى مسحة طبية أو تحليل (PCR) قبل موعد وصول الراكب إلى السعودية بـ72 ساعة، إضافة الى تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة.

عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

وفى السياق ذاته، أعرب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، عن إشادته بقرار وزارة الداخلية السعودية لعودة الطيران المباشر إلى المملكة من مصر، حيث أنه قرار طال انتظاره، ولكن كان متوقعًا في ظل الالتزام الكبير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مصر والإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة.

استعدادات السعودية لإعادة فتح حدودها أمام الدول

وكانت السعودية، قد اتخذت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي كانت تشير إلى قرب عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية كالسماح للمقيمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة، ومن قبل كان هناك قرار بفتح الطيران، وذلك بشرط المرور عبر دولة ثالثة على أن يخضع المسافر للحضر مؤسسي في الدولة الثالثة ثم في المملكة العربية السعودية نفسها.