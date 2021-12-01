مدبولي: مصر اتخذت خطوات عملية لإزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر اتخذت العديد من الخطوات التي كانت لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة معوقات بيروقراطية.

أصدرنا تشريعات لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية

وأضاف مدبولي، أنَّه تمّ تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصري في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية، وفقًا للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة فضلا عن العمل على تفعيل الأليات الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة بمصر.

مدبولي يشيد بالتسوية نهائية لقضية شركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز بمصر

واستكمل رئيس الوزراء، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الأسباني، المنعقد بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء المصري ونظيره الأسباني، «أود أن أشيد بالجهود المبذولة التي قام بها الجانبين المصري والأسباني حتى تم التوصل لتسوية نهائية لقضية شركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020، فحل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية».