رئيس وزراء إسبانيا: مصر دولة أساسية ومحورية في إفريقيا

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إنَّ الفرص الاستثمارية بين مصر وإسبانيا قوية جدا، وهناك الكثير من الفرص والأعمال التي يجب القيام بها بمصر، لافتًا إلى أنَّ حجم الاستثمارات المصرية في إسبانيا جيد جدًا، فيما يجب أن تنمو العلاقات المصرية الإسبانية في الفترات المستقبلية بشكل إيجابي وقوي.

وأشار رئيس وزراء إسبانيا، خلال حديثه بفاعليات منتدى الأعمال المصري الأسباني، المنعقد بالقاهرة، إلى أنَّ إسبانيا تدعم شركاتها للاستمرار في عملها في الخارج، مشددًا على أنَّ مصر دولة أساسية ومحورية بإفريقيا من الناحية السياسية والاقتصادية والتجارية، مبينًا أنَّ مصر أكثر الدول العربية نموًا من الناحية السكانية، وبالتالي يجب أن تكون حجم التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتناسب مع حجم هذا النمو.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، أنَّ الحكومة الإسبانية اختارت مصر كدولة ذات أهمية كبيرة لها في أفريقيا، مضيفًا «نسعى لزيادة حجم التواجد الإسباني بمصر، في مجالات الطاقة المتجددة والمجال الزراعي ومجال السكة الحديد»، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العلاقات الدولية والخارجية للحكومة الأسبانية بتنفيذ مشروع مؤتمر أفريقيا، فمصر واحدة من الدول ذات الأهمية الاقتصادية، فمصر وإسبانيا يجب أن يتقاربان أكثر وأكثر، فالشركات الأسبانية يجب أن تساهم بشكل كبير في تنمية القطاعات المصرية كما يحدث مع الشركات العاملة الآن بمصر.

80% من طاقة الرياح وإنشاء أكبر محطة تحلية مياه في إفريقيا نفذتها إسبانيا

وتابع رئيس وزراء إسبانيا، أنَّ 80% من طاقة الرياح وإنشاء أكبر محطة تحلية مياه في القارة الأفريقية نفذتها إسبانيا، لافتًا إلى أنَّ الاستثمار الإسباني بمصر يوفر فرص عمل، مشيرًا إلى أنَّ إسبانيا تريد أن تساهم بتنمية المجتمع المصري، والمشاركة بعملية النمو، التي تحدث بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة الأسبانية ترغب بتوقيع بروتوكول قيمته أكبر من البروتوكل السابق، مشيرًا إلى أنَّه من الضروري أنَّ الشراكات بين الدول تحقق النمو للبلاد وتحسّن جودة الحياة في مجتمعاتنا.