إسبانيا تسجل أول إصابة بأوميكرون.. وارتفاع حالات كورونا إلى 262.3 مليون

أعلن مستشفى «جرجوريو مارانيون» في العاصمة «مدريد» عن تسجيل أول إصابة بسلالة «أوميكرون»، ونقلت صحيفة «إل بايس» الإسبانية عن السلطات الصحية، قولها إن المصاب رجل «51 عام»، عاد من جمهورية جنوب إفريقيا في 28 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أظهرت الصور الأول لـ«أوميكرون»، نشرتها مستشفى «بامبينو جيسو» الإيطالية، وجود طفرات فيه بشكل يفوق ما هو موجود في سلالة «دلتا» الهندية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال «المعهد الأعلى للصحة الإيطالي»، إنه لا توجد حاليا أدلى تثبت أن «أوميكرون» تثير سيرا أكثر حدة للمرض مقارنة مع سابقاتها. وكانت السلطات في المملكة المتحدة، اعلنوا في وقت سابق، إنه سيتم تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لكل شخص يزيد عمره عن 18 عاماً من أجل تعزيز الحماية من السلالة الجديدة.

مسؤول صحي إيطالي: لم تظهر أي سلالة من «كورونا» مقاومة لتأثير اللقاحات

بدوره، أشار رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا، فرانكو لوكاتيللي، إلى أنه حتى الآن لم تظهر أي سلالة من «كورونا» مقاومة لتأثير اللقاحات، مضيفا حول فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم في المستقبل القريب، إن الفرضية لا يمكن استبعادها، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي 24» الإيطالية.

وأوضح لوكاتيللي، أن اللقاحات الموجودة فعالة إلى حد كبير، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية. وسجلت إيطاليا، أمس الاثنين، 7975 إصابة و 65 وفاة بـ«كورونا». ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات الفيروس في البلاد إلى 5015790 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 133739 حالة.

«الصحة العالمية»: التهديد الذي يشكله «أوميكرون» مرتفع للغاية

من جانبها، قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن التهديد الذي يشكله «أوميكرون»، مرتفع للغاية، بناء على أدلة مبكرة، وقد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بعواقب وخيمة.

وأضافت المنظمة، في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء، أن هناك غموضاً كبيرا لا يزال يحيط بـ«أوميكرون»، موضحة أن السلالة الجديدة مختلفة بدرجة كبيرة تحتوي على عدد مرتفع من النسخ وبعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى.

وكانت شركات: استرازينيكا وفايزر/بايونتيك وموديرنا ونوفافاكس، أعربوا في وقت سابق، عن ثقتها في قدرتها على مكافحة «أوميكرون»، فيما أعلنت روسيا أنها تطور نسخة من «لقاح سبوتنيك» تستهدف على وجه التحديد السلالة الجديدة من «كورونا» في حال لم يكن اللقاح الحالي كافياً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الصين، وعد رئيس البلاد، «شي جين بينج»، إفريقيا بمليار جرعة «لقاح كورونا» في شكل هبات أو دعم للإنتاج المحلي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن القلق بشأن عزلة دول جنوب أفريقيا بسبب قيود السفر التي فرضت مؤخرا، محذرا من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.

وأوضح جوتيرش في بيان إنه لا ينبغي معاقبة سكان جنوب أفريقيا على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، إلى 262340889 حالة، فيما بلغت الوفيات 5224053 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء من الفيروس، 236872554 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ تونس إلى 717309 حالة

وفي تونس، سجلت السلطات الصحية، امس الاثنين، 51 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفعت إلى 717309 حالة،، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25365 حالة وفاة.

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة 3843 إصابة بـ«كورونا» و98 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 22084749 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 614376 حالة.

وفي إسرائيل، قال منظمو مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر عقدها في 12 ديسمبر المقبل في إيلات، إن إحدى المتسابقات أثبتت إصابتها بـ«كورونا» بعد وصولها إلى إسرائيل، فيما اشارت تقارير إلى أن المتسابقة هي ملكة جمال فرنسا كليمنس بوتينو.