توزيع 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك على منافذ الجملة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير احتياجات المواطن من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بهدف الوصول إلى كل المناطق المحرومة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأبناء سيناء وكل الوزارات تقوم بتوفير احتياجاتهم.

وأكد فودة أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ضرورة توفير ما يحتاجه المواطن في بقوليات وسلع وأغذية عن طريق منافذ شركات الجملة المتواجدة في كل المدن، مشيرا إلى أنه جرى توزيع 10 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك على منافذ المحافظة.

توزيع 10 عجول طازجة بمنافذ الجملة

قال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى استلام 10 عجول لحوم طازجة سودانية متوسط وزن العجل 180 كيلو بإجمالي 2 طن، وجرى توزيعها على منافذ الجملة المحافظة في خمس مدن هي شرم الشيخ حصلت على 4 عجول، الطور 2، رأس سدر 2، دهب 1.5، سانت كاترين نصف كيلو.

وقال عبد القادر، إن اللحوم السودانية تباع بـ95 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم، منوها بأنه يجري توفير اللحوم مرة كل أسبوع بمنافذ المحافظة.

توزيع 8 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك

أضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى طرح 2 طن من اللحوم الهندية المجمدة بواقع 100 كرتونة، سعر الكيلو 56 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 3 أطنان من اللحوم الهندية المجمدة الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هناك 2 طن دواجن جرى توزيعها على شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بالمدن، مضيفا أنه جرى توزيع 2 طن سمك ماكريل أصلي، موضحا أن أرصدة المحافظة من اللحوم والأسماك والدواجن متوفرة داخل الثلاجات.