نجاح أول عملية تبديل صمام بتقنية «TAVI» في التأمين صحي: المريض عنده 70 سنة ودفع 300 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، نجاح إجراء عملية متقدمة لزرع صمام أورطي عبر القسطرة القلبية عن طريق تقنيه TAVI، دونما اللجوء للجراحات التقليدية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ولأول مرة بمحافظة الإسماعيلية، وداخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

إجراء العملية داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، نجح الفريق الطبي لقسم القلب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية في زراعة صمام للقلب عن طريق الشريان الفخذي بالقسطرة بتقنية TAVI، دون الإحتياج إلى تدخل جراحي، وذلك لمسن يبلغ من العمر 70 عاما، لافتة أن المريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي نتج عنه ضيق شديد في التنفس وآلام شديدة في الصدر وإغماء متكرر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تقرر إجراء العملية له، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكّدة أنَّ الحالة الصحية العامة للمريض جيدة ومستقرة الآن.

العملية كانت متاحة بمستشفيات القاهرة الكبرى فقط

وتتخطى تكلفة مثل هذه العملية في القطاع الخاص أكثر من نصف مليون جنيه، بينما لم يتكلف المريض تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أكثر 300 جنية فقط نسبة مساهمة، لافتًا أنَّ هذه العملية كان يتم إجراؤها في حدود إقليم القاهرة الكبرى فقط، والآن يتم إجرائها لمنتفعي المنظومة الجديدة من أهالي منطقة القناة كل في محافظته، توفيرًا عليهم من مشقة السفر وتكلفة الانتقالات.

الحالة الصحية العامة للمريض جيدة ومستقرة

وأشار البيان، إلى أنَّه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر خبراء أطباء القلب والقساطر القلبية ضم كلًا من الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، الدكتور محمود صباح، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، الدكتور ياسر صادق، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد فريد، مدرس القلب والموجات الصوتية بجامعة قناة السويس، الدكتور أحمد عبد الشافي، مسؤول عن التنظيم الكهربى ومنظم القلب ومدرس القلب بجامعة قناة السويس، الدكتور سيد فياض، استشاري جراحة القلب استاذ ورئيس قسم القلب، والدكتور أحمد شبل، استشارى القسطرة، وبمعاونة فريق التمريض المتميز

السبكي: العملية فائقة الدقة ونادرة من نوعها

وأكّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أنَّ عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق تقنية التافي (TAVI) تعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، ويحتاج إلى خبراء في مجال قسطرة القلب، مشيدًا بما يضمن المجمع الطبي بالإسماعيلية من أطباء متخصصين وفرق طبية متكاملة من أمهر الإستشاريين والجراحين في جراحات وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

ولفت السبكي، إلى أنَّ ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المحافظات الثلاث بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر من رعاية كاملة متكاملة إنما يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.

وأكّد السبكي، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها المحافظة من قبل، وحققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية، ليس على مستوى المحافظة فحسب بل إقليم القناة كله، وذلك بأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بالقطاع الخاص.

فيما قال الدكتور طارق رشيد، إنَّ ما يحدث بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إنجاز يتفوق على النسب العالمية خاصة في مجال القساطر التداخلية، منوهًا إلى أنَّ مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، وتقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة في مجال القلب، التي من بينها عملية TAVI، وذلك بمعايير عالمية تضاهي وتتفوق على الأرقام العالمية في المجال.

وأضاف الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، أن هذه العملية تعد من أكثر التدخلات تطورًا في علاج صمامات القلب عن طريق القسطرة وتحتاج إلى فريق من الأطباء الخبراء فى قسطرة القلب، وأن عمليات القسطرة القلبيه تعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج مرض انسداد الشرايين (دون جراحة)، ويتوفر بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التجهيزات الطبية الحديثة اللازمة استمرارًا لتحقيق الأهداف لخدمة المنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة وبما يسهم في سرعة استقرار الحالة الصحية للمرضى وسرعة العودة إلى ممارسه الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أنَّه سبق أن نجح إجراء عدة عمليات بتقنية التافي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، باعتبار بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كانت أولهم إنقاذ حياة مُسِن يبلغ من العمر 95 عامًا والذي أجرى أول عملية تبديل الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) دون جراحة تقليدية داخل نطاق بورسعيد، ويستمر تناقل الخبرات والتجارب الآن بين محافظات المنظومة الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية لخدمة كل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.