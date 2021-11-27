أول مريض إنجليزي يعالج بمستشفيات «الرعاية الصحية»: لا تقل عن بريطانيا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على هامش الملتقى السنوي الثاني للهيئة «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر»، اليوم، إيام مارش، أول مريض بريطاني يُعالج في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

أول مريض إنجليزي يستعرض تجربته

واستعرض إيان مارش، تجربته الفريدة والملهمة في العلاج داخل مستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أنه تم تقديم كافة التسهيلات للحصول على الخدمة بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أنها لا تقل تميزًا عما يقدمه التأمين الصحي البريطاني.

علاج أول مريض بريطاني في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأضاف إيان مارش، أنه كان يعاني من مشاكل صحية في المفاصل، تستلزم تغيير مفصل الركبة، مضيفًا أنه سرعان ما أجرى كل الفحوص الطبية اللازمة لتحضيره للجراحة، مؤكدًا أن جراحات المفاصل في إنجلترا يوجد بها قوائم انتظار، وكانت المفاجأة أنه يمكن إجراؤها في مصر بشكل سريع دون انتظار.

وأوضح «مارش»، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تشهد طفرة كبيرة من حيث الكوادر الطبية، وكذلك الإمكانات الفنية والمستلزمات والأدوية والتجهيزات التي تضاهي أقوى النظم الصحية، وتابع بأن الرئيس السيسي يقدم لشعبه نموذجا متطورا من الخدمات الصحية في ظل العمل بأحدث البرتوكولات العلاجية العالمية.

المريض البريطاني يشارك تجربته مع أبناء الجالية

وتابع أن ما يقدم من خدمات علاجية وطبية للمواطنين خاصة الأجانب نواة حقيقية لمشروع السياحة العلاجية في مصر، «شاركت تجربتي مع كثير من أبناء الجالية الإنجليزية والأوروبية» وقال: «أنا محظوط كوني في مصر وتم علاجي في مستشفيات هي الأحدث والأكثر تطورًا في المنطقة ولا تقل أهمية عن نظيرتها في العالم».

وقال: «استمتعت بوجودي بين طاقم طبي رائع يبحث دائمًا عن راحتي بكل حب»، مشيرًا إلى أنه من خلال الفحوص الشاملة، التي أجراها في مستشفيات الهيئة، اكتشف أنه يعاني من مشاكل صحية في القلب تستلزم العلاج بالتزامن مع تغير المفصل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إطلاق أضخم مشروع للسياحة العلاجية في مصر، من خلال مستشفيات الهيئة، مضيفًا أن برنامج «نرعاك في مصر» إنما يعد نواة حقيقية لمشروع السياحة العلاجية في الوطن العربي، وتابع: «لدينا مستشفيات تتميز بتجهيزات عالمية وكوادر طبية مدربة في أعظم الجامعات العالمية فضلًا عن الأسعار التنافسية للخدمة مقارنة بدول الجوار».

السبكي: الفترة المقبلة ستشهد حزم ترويجية لمشروع السياحة العلاجية

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن الفترة المقبلة ستشهد حزم ترويجية لمشروع السياحة العلاجية خاصة في القارة الأفريقية وبعض الدول العربية حول مشروع السياحة العلاجية، وذلك لزيادة حجم المستهدفات السنوية للمشروع، مضيفًا أن مصر تحظى باهتمام غير مسبوق بملف الرعاية الطبية حاليًا، بعد جهود القيادة السياسية لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي أعاد وضع مصر على خريطة الصحة عالميًا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، مشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية نرعاك في مصر من المشروعات القومية الواعدة التي يضعها الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتبارها أهم مصادر الدخل القومي للبلاد.

تنفيذ شراكات مع كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال السياحة العلاجية

وتابعت: استطعنا خلال الفترة الماضية تنفيذ شراكات مع كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال السياحة العلاجية في مصر لاستقطاب الأجانب للعلاج في مصر، بمستهدفات تصل لأكثر من 24 مليون دولار في العام.

واستكملت: «قمنا بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي بدورها تقود برامج تنموية عديدة في القارة الأفريقية، وسيكون على رأسها تنمية ملف الصحة لتعزيز السياحة العلاجية في دول أفريقيا بالشراكة مع الهيئة، وهذا جزء من رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحيه لتطوير ملف السياحة العلاجية في مصر».

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد السبكي، ثمن حضور إيان مارش، وقام بإهدائه شعار الهيئة العامة للرعاية الصحية كهدية تذكارية له من هيئة الرعاية الصحية.