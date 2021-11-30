«الرعاية الصحية» تدرس إنشاء شركة قابضة لإدارة المستشفيات والكيانات الطبية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، من حيث المبدأ، على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى «رعاية مصر» تابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعمل في مجالات الرعاية الصحية، وأهمها «إدارة المستشفيات، إدارة الكيانات الصحية، إنشاء المستشفيات وصيانتها، التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (45)، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي جرى خلاله مناقشة واستعراض عددًا من الموضوعات المتعلقة بآليات ومقترحات تطوير العمل بما يضمن استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومنها دراسة مبدئية لمقترح إنشاء شركة قابضة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا للمادة (23) من قانون التأمين الصحي الشامل، بأحقية الهيئة في إنشاء كيانات استثمارية ضمن اختصاصاتها ومهامها لاستثمار مواردها الذاتية وتعظيم مركزها المالي بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة جودتها.

تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إنشاء شركة قابضة تابعة لهيئة الرعاية الصحية ستدعم نجاح وخطط الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية والوصول إلى مؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة القابضة ستشمل العمل في أهم مجالات الرعاية الصحية سالفة الذكر، وغيرها من المجالات بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.

جذب الشراكات الأجنبية للاستثمار في القطاع الصحي بمصر

وأضاف «السبكي»، أن الشركة القابضة ستعمل على تعزيز وجذب الشراكات الأجنبية مع المستثمرين ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستثمار في القطاع الصحي بمصر، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية في الاستثمار بالقطاع الصحي، والتوجه الاقتصادي للدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للهيئات الحكومية وتأهيل مناخ الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحي إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية لديها القدرة على الاستثمار الطبي في مصر، خاصة مع الخبرات المكتسبة في مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة من خلال دورها الحالي كذراع للدولة المصرية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يزداد ويتوسع مستقبليًا مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل تدريجي في كافة أنحاء مصر.