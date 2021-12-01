عاجل.. الإعلان عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم: جوائز تصل لمليون جنيه

بدأ، منذ قليل، مؤتمر وزارة الأوقاف، التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، للكشف عن الجوانب الجديدة للمسابقة، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله.

ويحضر المؤتمر عدد من المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية بالمسابقة.

ومن المقرر أن يشارك 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، في الفترة من «11 – 15» ديسمبر المقبل.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم.

وتم إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة في دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

فروع المسابقة وشروطها

وأعلنت وزارة الأوقاف، فروع المسابقة وشروطها كالتالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - «من الجنسين»، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية «من الجنسين» بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12 عامًا.

جوائز المسابقة

وذلك في الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م بإذن الله تعالى بجوائز قيمتها مليون جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه.

الفائز الثانى 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع: الفائز الأول 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

وأضاف أن مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأوضحت الوزارة المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر فسنعلن لاحقًا عن ضوابط التقدم للمشاركة.