خبير أمريكي في الأمراض المعدية: كورونا أعاق جهود القضاء على الإيدز

أزمات عديدة تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات الدكتور «أنتوني فاوتشي»، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أكد فيها أن جائحة كوفيد -19 تسببت في تحوّل الموارد العلمية والمالية عن مكافحة الإيدز، وتركزت على الأبحاث العلمية الخاصة بالفيروس التاجي ومتحوراته.

فيروس كورونا يتسبب في إعاقة الأبحاث العلمية لفيروس الإيدز

جاء ذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي للإيدز، تحت شعار «القضاء على أوجه عدم المساواة وسيلة للقضاء على الإيدز»، وخلال اجتماع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أشار «فاوتشي» إلى أنّ فيروس كورونا تسبب في إعاقة خطيرة للجهود العالمية لتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الإيدز بحلول 2030، وذكر كبير خبراء الأمراض المعدية في اجتماع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أن التصدي لكوفيد-19 عطّل أيضا سلاسل التوريد وزاد من خطر إصابة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، المسبب للإيدز، بفيروس قاتل آخر.

توصيات بتكثيف جهود البحث

وتابع: «لمواجهة هذه التحديات، يجب علينا تكثيف جهودنا البحثية التعاونية وفك قيود سلاسل التوريد عبر الاستثمار والإجراءات التنظيمية، كما ينبغي أيضاً التأكد من قدرة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع البلدان على الوصول المبكر إلى لقاحات وعلاجات كوفيد-19» وتابع: «من الضروري الحفاظ أيضا على إمداداتهم من الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية»، وذلك حسبما نقلت وكالة «الأسوشيتد برس».

وأضاف: «من ناحية أخرى، اكتشفت أيضا أننا كمجتمع دولي، ما زلنا نعاني من عدم المساواة طويلة الأمد في الوصول إلى الرعاية الصحية وتحديات التواصل الصحي الحقيقية المرتبطة في بعض الدول بتراجع الثقة في المؤسسات الأساسية».

وقال «فاوتشي» إنّه شارك بكل طاقته وجهده في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية وجائحة كوفيد-19، وأشار إلى أنّ تلك الأبحاث ساهمت في التقدم العلمي الملحوظ والتعاون العالمي والتعاطف واسع النطاق، لا سيما في مجال توزيع أدوية الإيدز لإنقاذ حياة المصابين.