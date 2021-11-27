تفاصيل قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المتحور

تعتزم السلطات في المملكة المتحدة تطبيق قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديدة بسبب فيروس كورونا المتحور، التي اتخذها إثر إعلان وزير الصحة البريطاني تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد «أوميكرون»، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه كان من الضروري اتخاذ تدابير وقائية بعد ثبوت إصابة شخصين بالمتحور الجديد في البلاد مع انتشار حالات إصابة في عدد من الدول بالفيروس المتحور

قرارات رئيس وزراء بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا المتحور

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه كان من الضروري اتخاذ تدابير وقائية بعد ثبوت إصابة شخصين بفيروس كورونا المتحور في البلاد، وأنه ستتم مراجعة هذه التدابير في غضون 3 أسابيع عندما يعرف العلماء المزيد عن المتحور الجديد «أوميكرون».

وتشمل قرارات رئيس وزراء بريطانيا بسبب فيروس كورونا المتحور أن أي شخص يصل إلى إنجلترا سيُطلب منه إجراء اختبار «بي سي آر» إلزاميا، أو أن يعزل نفسه حتى يقدم نتيجة اختبار سلبية، واذا ظهرت نتيجة الاختبار إيجابية لمتحور أوميكرون، فسيتعين على المخالطين له عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بغض النظر عن وضع التطعيم الخاصة بهم».

وأضاف جونسون أن وضع الكمامات في المتاجر وفي وسائل النقل العام سيكون إلزاميا مرة أخرى، وأنه سيتم تسريع برنامج التطعيم، دون التطرق لتفاصيل، قائلا: «حاليا هذا هو المسار الذي سنتبعه لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس وهذا المتحور الجديد وتعزيز دفاعاتنا ضده»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا مرة أخرى

وجرى اكتشاف إحدى الحالتين الجديدتين في مدينة برينتوود بجنوب شرق إنجلترا، بينما كانت الأخرى في مدينة نوتنجهام بوسط البلاد، والحالتان مرتبطتان وعلى علاقة بالسفر من جنوب إفريقيا، وتم عزل الحالتين وأسرتيهما، وإجراء تتبع للمخالطين واختبار مستهدف.

فيما أضافت الحكومة البريطانية أربع دول أخرى، هي أنجولا ومالاوي وموزمبيق وزامبيا، إلى قائمة السفر الحمراء للبلاد اعتبارًا من يوم الأحد، وأضيفت ست دول أخرى، هي بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي يوم الجمعة، ما يعني أن أي شخص سيصل من تلك الدول سيخضع لحجر صحي الزامي.