دول علقت الرحلات الجوية بسبب متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»

دفعت المخاوف من انتشار السريع للمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا المستجد، عدة دول حول العالم إلى تعليق الرحلات القادمة من دول جنوب قارة إفريقيا بعد رصدها لعدد من الإصابات الجديدة بالمتحرر.

وتستعرض «الوطن» أهم هذه الدول في التقرير التالي:

باكستان تعلن حظر السفر من 7 دول أفريقية

فرضت باكستان، اليوم الأحد، حظرًا على السفر من 7 دول إفريقية، لاحتواء السلالة الجديدة «أوميكرون» من فيروس كورونا، الذي وصف أكثر خطورة من قبل منظمة الصحة العالمية، وسط تراجع مطرد في الإصابات الجديدة والوفيات خلال الموجة الرابعة من الوباء.

وأعلن مركز القيادة الوطنية والعمليات التي تشرف على مواجهة البلاد لوباء كورونا، عن حظر السفر من 7 دول في جنوب قارة إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وبوتسوانا وناميبيا، بالإضافة إلى هونج كونج.

جزر المالديف تمنع دخول المسافرين من 7 دول إفريقية إليها

وأعلنت جزر المالديف، اليوم، أنها منعت دخول المسافرين من 7 دول إفريقية إلى أراضيها ابتداء من اليوم، بشأن المخاوف من وصول المتحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها.

وبحسب بيان صدر عن وزارة صحة بالبلاد، أنه لم يسمح للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني بدخول جزر المالديف.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتعين على المسافرين الذين وصلوا من هذه البلدان خلال اليومين الماضيين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

السعودية تعلق الرحلات الجوية القادم من 7 دول أفريقية

كما أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، وذلك بعد أن أعلنت الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفى السياق ذاته، شددت الوزارة على إلزام من دخل إلى المملكة قادما من تلك الدول، بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يحمل نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، أجراه بعد وصوله إلى المملكة.

فرنسا تمدد حظر السفر ل7 دول إفريقية

وفى فرنسا، قررت السلطات الفرنسية، بمد حظر السفر الذي فرضته حتى غد 29 نوفمبر، لمنع دخول المسافرين من 7 دول إفريقية إلى أراضيها، وسط انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستى».

اليابان تضيف دول إفريقية جديدة للقائمة

وفى اليابان، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن اليابان سوف تضيف كل من موزمبيق ومالاوي وزامبيا، لقائمة الدول التي يخضع القادمين منها لقيود أكثر صرامة ابتداء من اليوم الأحد، وذلك عقب اكتشاف المتحور الجديد «أوميكرون».

وبحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، قال «كيشيدا»، إن حكومته تريد: «التأكد من تطبيق إجراءات السيطرة على الحدود بصورة صارمة»، ويأتي ذلك بعد يوم من مطالبة المسافرين الذين سافروا مؤخرًا إلى بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا و زيمبابوي البقاء 10 أيام في حجر حكومية لدى وصولهم البلاد.

متحور «أوميكرون» الجديد

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الجمعة الماضية، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا سريع الانتشار ووصفته بأنه «تحور مثير للقلق» حيث أطلقت عليه «أوميكرون».