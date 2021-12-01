انخفاض أسعار مشتقات الدواجن بأسوق الدقهلية واستقرار اللحوم والأسماك

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في أسواق الدقهلية اليوم الأربعاء، إلا أن بعض مشتقات الدواجن انخفضت أسعارها مثل البانيه، بينما استقرت معدلات أسعار اللحوم والأسماك، ‏وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر 2021.‏

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، في بيان صحفي، إن أسعار الدواجن لكل ‏كيلو جرام هي كما يلي‎:‎

فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 26 جنيها إلى 27 جنيها

فراخ بلدي حري فلاحي: 50 جنيها

فراخ أحمر بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 43 جنيها إلى 45 جنيها ‏

بانيه: يتراوح سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 70 جنيها

دبابيس: يتراوح سعر الكيلو من 40 جنيها إلى 44 جنيها

أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 30 جنيها إلى 35 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 40 جنيها إلى 42 جنيها

حمام كداب: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 51 جنيها ‏

شاورما فراخ: يتراوح سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 70 جنيها ‏

بط سوداني 60 جنيها، البغال: 50 جنيها

سمان: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 35 جنيها ‏

حمام: 60 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلى 150 جنيها

لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيها ‏

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 150 جنيها ‏

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها

لحمة هندي: 50 جنيها

كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو 50 جنيها إلى 65 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 100 جنيها ‏

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 3 بسعر الكيلو 55 جنيها والكيلو 4 ‏بسعر 48 جنيها للكيلو

طوبار: 50 جنيها

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 ‏للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو

جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 جنيها إلى 200 جنيها جامبو

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها

سردين صغير : 30 جنيها

باربوني: 80 جنيها

سبيط: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيها

دنيس: 140 جنيها ‏