«سوستة» يعتزم التقدم لـ«الموسيقيين»: هاغنيلهم مهرجان «شيماء»

يعتزم يوسف سوستة، صاحب مهرجان «شيماء»، تقديم أوراقه إلى نقابة الموسيقيين للالتحاق بها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيخضع لاختبارات «راب» وليس «اختبار طربي»، بحسب قوله.

وقال سوستة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه سيغني أغنياته أمام لجنة الاستماع والتقييم المُشكلة من النقابة، مضيفاً: «أحب أغني أغنياتي اللي حاسسها وحاببها، ليه أغني أغنيات غيري من زمايلي اللي بعتبرهم إخواتي؟».

وأوضح «سوستة» أن كل أوراقه مستوفية للشروط، حيث أنه حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، كما أدى فترة تجنيده التي يتشرف بها، بحسب قوله، لافتاً إلى أنه يتمنى اجتياز الاختبارات ليصبح عضواً عاملاً بنقابة الموسيقيين.

وأكد أنه لا يُصنف «شيماء» كأغنية مهرجانات، وإنما هي «اسكتش» كوميدي لم يتوقع تحقيقه لهذا النجاح، متابعاً: «أنا كنت نايم وصحيت قالولي أنت بقيت تريند، مبقتش مصدق، بس الحمد لله ربنا كرم».

سر اختيار يوسف سوستة لـ«بطة»

وبسؤاله عن سر اختياره لـ «بطة» لتكون هي شيماء في الكليب، رد بقوله: «الفكرة لم تكن قائمة على بطة وإنما معزة، ولكننا أردنا تجنب أي إثارة للجدل فاخترنا البطة، والحقيقة أنها كانت مفاجأة للناس، وهذا هو كان الهدف أن نرسم البسمة علي شفاه المشاهدين.

وتصدرت أغنية «شيماء» تريند موقع «يوتيوب» وكذلك موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث تم تصوير الأغنية داخل أحد شوارع مدينة السلام.

كلمات مهرجان «شيماء»

وتقول كلمات مهرجان شيماء لـ يوسف سوستة، والتي قام بكتابة كلماتها وتوزيعها:-

شيماء شيماء ..آشوشو .. شيماء شيماء

جاجا.. في الشارع والحواري.. ماشي وأنا مش داري

الحب بيجي بالإيه بقيت أقول مواويل

شيماء آه شيماء آه عين يا ليل يا ليل