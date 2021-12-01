مستشار «الموسيقين» عن مهرجان «شيماء»: «لا نملك منعها من اليوتيوب»

أبدى المستشار علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقين، استياءه وحزنه، على خلفية انتشار مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش»، الذي تم طرحه خلال اليومين الماضيين، وانتشاره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

المستشار القانوني للموسيقيين: ليس لنا سيطرة على السوشيال ميديا

وقال المستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النقابة ليس لها سيطرة على السوشيال ميديا واليوتيوب، وأتمنى توقيع الدولة بروتوكول تستطيع من خلاله السيطرة على ظاهرة المطربين غير المقيدين بنقابة الموسيقين.

«شيماء إرجعي» يتصدر محركات البحث جوجل

وتحول مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش»، لمؤدي المهرجانات يوسف سوستة، إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بينما تصدر المهرجان محركات البحث، وتم تداوله على نطاق واسع، ولاقى رواجا كبيرا، على الرغم من رداءة الكلمات واللحن، وسط سيل من التندر والسخرية.

كليب شيماء يحقق مليون مشاهدة

وحقق كليب مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش»، أكثر من مليون مشاهدة على منصات «يوتيوب»، وانشغل رواد التواصل بالبحث عن شيماء، مكتشفين في نهاية المهرجان أنها ليست فتاة بل «بطة».

«سوسته» يوضح بداية مهرجان شيماء

وكان مؤدي المهرجانات، «سوسته»، قال في بث مباشر عبر صفحة الوطن الرسمية على «فيسبوك»: «المهرجان في الأول كان إفيه وبعدين بدأت أكتب كلماته وألحانه»، وعن ظهور البطة، قال: «في الأول كانت هتبقى معزة ولكن غيرناها في النهاية لبطة».

يوسف سوستة، مؤدي مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» يبلغ من العمر 22 عامًا، يعيش بمنطقة عين شمس، قام بتسجيل هذه الأغنية منذ 8 أشهر ولكنها لم تحقق رواجا وقتها، لذلك شجعه أحد أصدقاءه لإعادة طرح الأغنية من جديد، فقام بتصويرها خلال 4 ساعات مع المخرج محمد مختار بمنطقة دار السلام.