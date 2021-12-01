عاجل.. وزير الأوقاف: ننتهي قريبا من ترجمة القرآن بالعبرية منعا لتحريفه

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الانتهاء قريبا من ترجمة القرآن الكريم باللغتين اليونانية والعبرية، خاصة أن العبرية بها كثير من التحريف، لافتا إلى الانتهاء من ترجمة القرآن لأكثر من لغة سابقا منها الإنجليزية والفرنسية والسواحلية والأوردية.

دورات تدريبية للواعظات

وأكد أنه جرى تخصيص دورات تدريبية للواعظات إلى جانب الأئمة، لتعليمهن اللغات الأجنبية وبالفعل اجتاز 6 واعظات هذه الدورات بمستوى متميز وسيتم تكريمهم.

وأشار إلى أن أن الوزارة تعمل على تكثيف العمل الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني، في إطار سعي الوزارة لمواجهة أفكار المتطرفين عبر السوشيال ميديا وإيقاف بث سمومها من خلال كتائبها الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة بصدد إصدار ترجمة للقرآن الكريم خلال أسبوعين للغة اليونانية وخلال شهر ترجمة أخرى للغة الهاوسا على أيدي متخصصين من أساتذة كلية اللغات والترجمة، كما أوضح أن الوزارة تسعى لترجمة القرآن الكريم للغة العبرية.

دورات تثقيفية في فهم معاني القرآن الكريم

وأكد ان الوزارة ستعقد دورات تثقيفية في فهم معاني القرآن الكريم ليكون الحافظ فاهمًا لمقاصد القرآن الكريم فالقارئ الفاهم للمعنى يؤدي أداءً رائعًا ، مبينًا أن كثيرًا من الدول بالخارج أصبحت تطلب إمامًا قارئًا وهو ما يعني أن العالم لم يعد يبحث عن القارئ فقط وإنما يبحث عن الإمام القارئ أو القارئ العالِم ، ومن لديه رغبة في تعلم القراءات فإن لدينا في جميع المحافظات شيوخ مقارئ على درجة عالية من التخصص.

وتابع: "أطلقنا مسابقة كبار الحفظة للأئمة وغيرهم ممن فازوا في المسابقات السابقة ، والقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وأعضاء المقارئ المصرية ، وقد تم تمييزهم إكرامًا لأهل القرآن بأن العشرة الأوائل في المسابقة يسمح لهم بإيفاد رمضان دون أي قيود حتى لو استنفذ سنوات الإيفاد الماضية ، وذلك إكرامًا لأهل القرآن الكريم.وعن جوانب المسابقة أكد معاليه أن المسابقة تتضمن خمسة فروع هي: الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل من الجنسين ، وتقدم لهذا الفرع 18 متسابقًا. الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقدم لهذا الفرع 8 متسابقين ، مؤكدًا معاليه أن وزارة الأوقاف تهتم دائمًا بحقوق ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة ، وتولي الأهمية الكبرى لفهم طبيعتهم ، وقد أصدرنا كتابًا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بعنون : "القفز فوق الصعاب" عرضنا فيه نماذج متنوعة عبر التاريخ الإنساني ، نماذج تاريخية نفعوا البشرية وقدموا لها ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم ، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، لأن الكتاب ليس مقتصر على العرب فقط وإنما شمل نماذج من مختلف دول العالم كله.الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة تحت سن ( 12 ) سنة ، وتقدم لهذا الفرع 4 متسابقين.فرع الأئمة : في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره ، وتقدم لهذا الفرع 9 متسابقين. وفرع الناطقين بغير العربية ، وتقدم لهذا الفرع 35 متسابقًا. ليصبح إجمالي عدد المرشحين للمسابقة 74 متسابقًا من 42 دولة ، بالإضافة إلى 12 محكمًا منهم 7 محكمين من جمهورية مصر العربية ، و5 محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.