وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء محكمة جزئية بقرية «بني عبيد» في المنصورة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 8183 لسنة 2021 بإنشاء محكمة جزئية تسمي محكمة «بني عبيد» تتبع محكمة شمال المنصورة الابتدائية، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتقريب جهات التقاضي للمواطنين.

تحديد اختصاصات المحكمة الجديدة

وحدد القرار اختصاص المحكمة بنظر قضايا المدني الجزئي والجنح وقضايا الأسرة بدائرة ومركز ومدينة بني عبيد ويكون مقرها بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

افتتاح المحكمة الجديدة غدا

​وسيتمّ افتتاح المحكمة غداً الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 بحضور محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة ووزارة العدل.