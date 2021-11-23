وزير العدل يبحث تعزيز التعاون القضائي مع نظيره السعودي

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، نظيره السعودي الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، في ديوان عام الوزارة، حيث بدأ الصمعاني زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، في مجال تطوير منظومة التقاضي عبر مشروعات التحول الرقمي.

علاقات قوية ومتميزة بين مصر والسعودية

وخلال الاجتماع، أعرب وزير العدل المصري بحسب بيان، عن سعادته البالغة بالزيارة، التي تجسد العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا أنّ اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل السعودية يأتي في إطار المكانة الرفيعة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.

نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

وعقب انتهاء مراسم الضيافة، اصطحب الوزير عمر مروان، ضيفه في جولة ميدانية لمحكمة عابدين، تفقدا خلالها سير العمل في المكاتب الأمامية لمقر المحكمة، واستمع الضيف لشرح نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، المطبق حديثا في محاكم الجمهورية.

ويشمل برنامج الزيارة، جولة صباح الغد لمحكمة النقض، وتجربة استخراج الشهادات المميكنة من وحدة إصدار الشهادات عن بعد، وجولة داخل محكمة القاهرة الاقتصادية، واستعراض آليات التقاضي الإلكتروني المطبقة بها، ومناقشة للمشروعات التقنية التي استحدثتها وزارة العدل المصرية مؤخرا.