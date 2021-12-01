هاني شاكر: لسنا ضد غناء المهرجانات خارج مصر.. والاختبارات مفتوحة للجميع

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه ليس ضد غناء حسن شاكوش وحمو بيكا خارج مصر، وذلك بعد غناء الثنائي رفقة عمر كمال في موسم الرياض خلال الأيام الماضية.

هاني شاكر: لم نمنع أحد من الغناء

وأوضح شاكر، لـ«الوطن»، أن قرار منع الثلاثي من الغناء في مصر، جاء وفقا لقواعد وقوانين النقابة التي تشترط حصولهم على عضوية النقابة، للسماح لهم بالغناء على أرض مصر.

وفيما يتعلق بأزمة حسن شاكوش، قال شاكر: «شاكوش أهان قطاعا كبيرا من الموسيقيين والإيقاعيين، وتقرر سحب التصريح السنوي الخاص به».

اختبارات نقابة الموسيقيين

وردا على إجراء أكثر من مؤدي مهرجانات، الاختبارات للانضمام للنقابة، من بينهم يوسف سوستة، قال نقيب الموسيقيين: «هناك لجنة قيد، وعلى كل من يري في نفسه الموهبة التقديم، شرط أن يكون مستوفيا شروط اللجنة من حسن سير وسلوك، وتأدية الخدمة العسكرية، ويحمل مؤهلا دراسيا، ويؤدي الأغنيات التي تطلبها اللجنة».

وأوضاف شاكر، أن المختبر ليس هو من يحدد الأغنية التي يشدو بها، قائلا: «معندناش شعبة أغاني مهرجانات لكي يشدو المؤدي بمهرجان، عليه أداء ما يطلب منه، أو يؤدي أغنية معروفة قديمة أو حديثة».

وحضر هاني شاكر، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية.

وقال إن النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة، وأن النقابة ليس لديها من الأدوات والآليات لمواجهة وقوع أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية، أو داخل الفنادق أو القرى السياحية.