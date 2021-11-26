الجمهور السعودي عن حفل بيكا وشاكوش في موسم الرياض: «هاني شاكر موافق؟»

حالة واسعة من الجدل صاحبت الإعلان عن حفل غنائي يجمع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش بالإضافة إلى عمر كمال، في المملكة العربية السعودية، يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، على مسرح «أبو بكر سالم»، ويعتبر الحفل هو الأول لهم بعد قرار منعهم من الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

الجمهور السعودي غاضب من حفل المهرجانات: «موقوفين في مصر»

ووصلت حالة الجدل بسبب الحفل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيق كشف عدد من الجمهور السعودي عن غضبه من تنظيم حفل يجمع حمو بيكا وحسن شاكوس وعمر كمال، في موسم الرياض، حيث علق أحد المتابعين على «تويتر»، «في بلدهم موقوفين وش جابهم عندنا، وبعدين هذا دعم للفن السيئ»، بينما أضاف آخر: «ممنوعين من الغناء في مصر ومستضيفنهم عندنا.. شي مشرف بصراحة»، وكتب أحد المتابعين: «مش ادفع تذكرة في أصوات هابطة»، ليرد عليه آخر: «لو التذاكر ببلاش ماحضرت وش هالفنانيين».

وعلق متابع بشكل ساخر على إقامة الحفل بعد أزمة منع عدد من مؤديي المهرجانات من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا: «وهاني شاكر موافق؟»، بينما وصف آخر الأغاني التي يقدموها بـ«تلوث سمعي».

ولم تكن تلك الحفلة الأولى التي يقدمها عمر كمال أو حمو بيكا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سبق وقدم عمر كمال حفلين خلال شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى حفلين قدمهما حمو بيكا في 4 و5 نوفمبر.

نقابة المهن الموسيقية توقف 19 من مؤديي المهرجانات

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية الأسبوع الماضي قرارا بمنع إصدار تصاريح مجموعة من مؤديي المهرجانات، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات اللازمة لقيدهم، على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى منها مجدي شطا وشواحة أبو كمال بالإضافة إلى أبو ليلة، وهو ما آثار حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.