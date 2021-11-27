حقيقة سخرية حمو بيكا من هاني شاكر بمهرجان «عيد ميلاد جرحي أنا»

علق محمد حلمي، مدير أعمال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على تداول «بوستر» لمهرجان جديد لبيكا، يحمل عنوان «عيد ميلاد جرحي أنا»، يسخر فيه من الفنان هاني شاكر، بعد وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه مندهش تماما من هذا الأمر.

وأكد محمد حلمي، لـ«الوطن»، أنّ حمو بيكا، لم يُقدم أي مهرجان يحمل اسم «عيد ميلاد جرحي أنا»، متسائلًا عن أسباب الزج باسمه في مثل هذه الأمور، لاسيما في تلك الفترة.

بيكا يعتزم طرح مهرجانات جديدة على «يوتيوب»

وأوضح أنّ حمو بيكا، يعيش حالة من النشاط الفني، رغم وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية، حيث يستعد لطرح مهرجانات جديدة، خلال الساعات القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

بيكا يهاجم هاني شاكر

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قد شن هجومًا حادًا عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، قائلًا: «إحنا بنطلع بره بنتكرم إنتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، ارحمونا شوية إحنا عملنا إيه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية، وطلبوا مني في اللجنة الغناء لـ(أم كلسون) وحليم، ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، إحنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».

وأضاف بيكا: «إنت بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وبحمل هوية مصرية وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي، البلد فيها قانون وهناخد حقنا بالقانون ملكش أنك تمنعني، وفيه تصريح طالع من عندهم أننا نغني خارج مصر ليه؟ إحنا في بلد حرية، إحنا بنطلع بره بنتكرم إنتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، إرحمونا شوية إحنا عملنا إيه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية».