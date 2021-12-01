بن زايد: نسعى لتطوير الطاقة بما يلبي طموحنا في تحقيق التنمية المستدامة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير قطاع الطاقة بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات لخطط تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة قدراته الإنتاجية واستثمار موارد الطاقة لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها، وذلك خلال ترؤس اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي».

بن زايد يُشيد بخطوات أدنوك لضمان مواكبة أعمالها التحول في قطاع الطاقة

وأشار «بن زايد»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام»، إلى أهمية المبادرات والخطوات التي تتخذها «أدنوك» لضمان مواكبة أعمالها للتحول في قطاع الطاقة، ومواصلة الإنجازات لخلق المزيد من فرص النمو والتطور وزيادة القيمة المضافة والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا دور «أدنوك» المهم في استشراف المستقبل وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، منوهًا بالإنجازات التي حققتها الشركة في إطار استراتيجيتها القائمة على تعزيز شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين.

أدنوك حققت أداء تشغيليا وماليا قويا وإنجازات استثنائية

من ناحية أخرى، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة المتقدمة الإماراتي، إنه يثمن عاليًا توجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فبفضل رؤية ودعم مجلس إدارة أدنوك حققت أدنوك أداءً تشغيليًا وماليًا قويًا وإنجازات استثنائية هذا العام، «لقد وضعنا أساسًا متينًا يضمن استمرار أدنوك في القيام بدورها المحوري في تعزيز وزيادة القيمة لدولة الإمارات وضمان استدامتها على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها مرحلة التحول في قطاع الطاقة»، كما أن أدنوك ستواصل الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول في المستقبل.

نتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا في زيادة سعتنا الإنتاجية

وأوضح أن ذلك يتم بجانب التركيز على تعزيز مكانتها ضمن منتجي النفط والغاز الأقل تكلفة في الإنتاج والأقل كثافة في انبعاثات الكربون في العالم»، موضحًا أن اعتماد مجلس إدارة أدنوك لخطة عمل الشركة واستراتيجيتها المحدّثة، خاصةً في مجال الطاقة الجديدة، ما يمثل مرحلة مهمة في مسيرتنا المستمرة لتطوير نموذج أعمالنا لضمان مواكبة المستقبل، «نحن نتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا في زيادة سعتنا الإنتاجية، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات من خلال توسعة وتطوير أعمالنا في مجال التكرير والتصنيع والبتروكيماويات».

الجابر: سنعزز مكانتنا في مجال انتاج الهيدروجين

وأكد سلطان بن أحمد الجابر: «سنعمل على بناء قدراتنا التسويقية والتجارية وتعزيز مكانتنا في مجال انتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة، كذلك نعمل في الوقت ذاته على خلق المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص في دولة الإمارات للاستفادة من فرص النمو والتطور التي توفرها خطط ومشاريع الشركة لتوسعة أعمالها في مختلف مجالات سلسلة القيمة، وخلق فرص عمل لمواطني الدولة من أصحاب المهارات والكفاءات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة»، كما أن التقدم الذي تحققه أدنوك يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة.