عاجل.. الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الامارات الشقيقة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الاخوية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.