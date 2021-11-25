«التعليم» تستعد لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم على مستوى المديريات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التأكيد على المديريات التعليمية بتكيلف مدير وحدة التدريب بالتنسيق مع مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الحادة والمستمرة، وحسن سير العملية التعليمية، والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، ومشاركتهم بالمسابقات الدولية والإقليمية.

شروط مسابقة العلوم عن شهري أكتوبر ونوفمبر

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، شروط مسابقة العلوم عن شهري أكتوبر ونوفمبر، في النقاط الآتية:

- يشترك في هذه المسابقة طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بالتعليم العام والتعليم الفني ومدارس اللغات الرسمية والخاصة والقوميات والطلبة الوافدين.

- يشارك الطالب بعمل واحد فقط.

- عدم الاشتراك بأعمال سبق لها الفوز في مسابقات سابقة.

- لا يشترك أكثر من طالب في العمل الواحد، وبالنسبة للمشرف له لعبة واحدة أو بحث واحد فقط يشرف عليه.

تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية بشأن مسابقة العلوم

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من التعليمات الخاصة بالمسابقة في السطور التالية:

- تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية مكونة من الموجه الأول بالإدارة التعليمية، واثنين من موجهي العموم بالإدارة لفحص كل الأعمال المقدمة من طلاب هذه الإدارة.

- اختيار أفضل عشرة ألعاب لمرحلة التعليم الابتدائي والتربية الخاصة، أو عشرة أبحاث من كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة الإعدادية والثانوية.

- ترسل هذه الأبحاث المختارة والألعاب إلى توجيه العلوم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

- تشكل لجنة من الموجه العام للعلوم بالمديرية، ومعه اثنين ممن يختارهم من هيئة توجيه العلوم لاختيار أفضل عشرة أعمال «لعبة أو بحث» لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

- توضع هذه الأبحاث داخل مظروف ومعها خطاب رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية ويتضمن الآتي:

- عدد الأعمال «لعبة أو بحث» لكل موضوع من موضوعات المسابقة، وأسماء هذه الأعمال.

- كشف بأسماء الطلاب المتقدمين للمسابقة رباعيًا.

- اسم المشرف على العمل سواء «لعبة أو بحث» رباعيًا، ومكان عمله الوظيفي والمدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة.

- ترسل هذه الأعمال إلى مكتب تنمية مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال المديرية فقط.

- إخطار الفائزين بإرسال أسمائهم وقيمة الجوائز بشيك للمديرية أو الإدارة التعليمية التابعين لها، وتقوم المديرية بتسوية المبالغ المرسلة إليها في موعد أقصاه شهر من تاريخ وصول الشيك.