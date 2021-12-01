إبراهيم فايق يرحل عن «الراديو 9090» بعد رحلة عمل استمرت 7 سنوات

أعلن إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء، رحيله عن «الراديو 9090»، بعد رحلة عمل استمرت لمدة 7 سنوات في المحطة.

إبراهيم فايق يعلن رحيله عن الراديو 9090

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «7 سنوات من الحب.. 7 سنوات من أجمل سنوات حياتي العملية والمهنية قضيتها بين جدران بيتي الراديو 9090.. 7 سنوات كنت على ميعاد يومي مع مستمع الراديو 9090 الساعة 10 صباحا.. لقاء أحببته وأحببت كل ما فيه من تفاصيل.. ولأن لكل بداية نهاية محتومة، فاليوم تنتهي الرحلة ولا تنقطع علاقتي بأصدقاء الرحلة أبدا ما حييت.. سأفتقد جمهور 9090.. وسأفتقد كل أصدقائي هناك».

إبراهيم فايق وبرنامجه الرياضي

ويقدم إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورت»، برنامجا رياضيا يستعرض خلاله أهم الأخبار والأحداث الرياضية التي تحدث على مدار اليوم.