كريم الشناوي: مصر مليئة بفنانين يمكنهم تقديم شخصيات غير نمطية

قال المخرج كريم الشناوي، إن هناك صورة نمطية يجري تداولها عبر مر السنوات في الأعمال الفنية، مثل أن تعبير الرجل عن مشاعره ولحظات ضعفه بمثابة أمر يعيبه، موضحا أن الصورة النمطية المتداولة أصبحت تبدو كأنها حالة راسخة لا يمكن تعديلها.

كريم الشناوي: نحاول خلق سياق وشخصيات جديدة

وأضاف كريم الشناوي، خلال كلمته في جلسة نقاشية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء: «إحنا محظوظين، لأننا لدينا الفرصة لخلخلة الصورة النمطية، لا سيما أنها لا تعبر عن الحارة المصرية»، متابعا: «نحاول خلق سياق وشخصيات جديدة يرتبط بها الجمهور، وكأنها مفاجأة بالنسبة لهم».

وحول وجود صعوبة في توجيه ممثل لإظهار ضعفه أمام الكاميرا، قائلاً :«أحاول التواجد وسط مجموعة من الشخصيات لا تفكر بهذه الطريقة، لكن أعتقد أن مصر مليئة بفنانين قادرين تقديم شخصيات غير نمطية وليست معتادة».

حلقة نقاشية عن التصوير والتمثيل الذكوري في السينما والدراما

وينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، برئاسة المنتج محمد حفظي، حلقة نقاشية عن التصوير والتمثيل الذكوري في السينما والدراما، بحضور كلّ من الكاتبة مريم نعوم، والفنان أحمد مجدي، والمخرج كريم الشناوي والمنتج صفي الدين محمود.

ويتعاون المخرج كريم الشناوي، مع الكاتبة مريم نعوم، في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً «لام شمسية»، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار، ومن المُفترض الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام القليلة المُقبلة، لينطلق التصوير قريباً.

يذكر أن كريم الشناوي، حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل «خلي بالك من زيزي» للفنانة أمينة خليل، إذ حظى بردود فعل واسعة من الجمهور طوال فترة عرضه.