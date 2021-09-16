المخرج كريم الشناوي يتعاون مع منى زكي في دراما رمضان 2022

تعاقد المخرج كريم الشناوي لإخراج مسلسل جديد للفنانة منى زكي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، والعمل من إنتاج شركة «ميديا هب».

وأكد المخرج كريم الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعاقده على مسلسل جديد قائلا: «أتعاقد مع منى زكي لإخراج عمل جديد، سيكون من تأليف السرد ومريم نعوم».

وأشار «الشناوي» إلى أنهم لم يقوموا بالاختيار الرسمي للفنانين المشاركين في العمل، قائلًا: «لم نقم باختيار الممثلين، وحاليا الممثلة الوحيدة التي وقع الاختيار عليها رسميا هي منى زكي»، متابعا: «نحن الآن في مرحلة اختيار أبطال العمل».

كريم الشناوي: اسم المسلسل لم يتم اختياره حتى الآن

وفي حديثه عن المسلسل قال «مشروع مازال في مرحلة التحضير، من الطبيعي يوجد العديد من التعديلات، والتحضيرات، قبل أن نبدأ به»، مشيرا إلى أن اسم المسلسل لم يتم اختياره حتى الآن.

وأشار «الشناوي» في حديثه عن أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل « نقوم بإعداد أماكن خاصة بالمسلسل للتصوير».

آخر أعمال المخرج كريم الشناوي

يذكر أن آخر أعمال المخرج كريم الشناوي هو مسلسل «خلي بالك من زيزي»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، وكان من تأليف مريم ناعوم، وشارك في العمل العديد من النجوم مثل أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وعلي قاسم، ونهى عابدين، وبيومي فؤاد، وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين.

كما قدم المخرج كريم الشناوي في سنة 2020، مسلسل «عهد الدم»، من تأليف توني جوردن، وشارك عدد كبير من النجوم في هذا العمل مثل باسل خياط، ورودني حداد، وألان سعادة، ونادين تحسين بيك، وآية طيبة، وندى أبو فرحات، وعدد آخر من الفنانين.