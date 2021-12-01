الغرف التجارية عن لقاء مستثمري إسبانيا: محدش نام.. 12 ساعة مشاورات

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة رئيس وزراء إسبانيا الأخيرة إلى مصر كانت هامة، فإن إسبانيا تستحوذ على عدد من أهم الشركات التكنولوجية والرقائق على مستوى العالم، ويوجد توجه قوي لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، «طيارة الإسبان وصلت 8 مساء أمس وقعدنا في لقاءات ثنائية حتى الساعة 8 صباحا، ثم انتقلنا للمنتدى، محدش منهم نام، هما جايين ياكلوا عيش وإحنا كمان».

عز: اتفقنا إن المصانع الإسبانية هتنقل التكنولوجيا وتدرب العمالة المصرية

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الاتفاقات التي تم إبرامها بين الجانبين ترتكز على 5 محاور أساسية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، منها تطوير المصانع المصرية بالتعاون مع المصانع الإسبانية، «اتفقنا إن المصانع الإسبانية هتيجي تنقل التكنولوجيا وتدرب العمالة المصرية، ثم نصدر تلك المنتجات إلى دول الخارج».

عز: ممكن نستفيد من إسبانيا بتصنيع مكونات السيارات والصناعات الجلدية

وأوضح أنه تم التطرق مع المستثمرين الإسبان إلى أن مصر هي بوابة للمنتجات إلى إفريقيا بنحو 3 مليارات مستهلك داخل القارة السمراء، كما أبرمت مصر العديد من اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة خلال الفترة الماضية، «ممكن نستفيد من إسبانيا بتصنيع مكونات السيارات والصناعات الجلدية وكل الصناعات الداعمة للبنية التحتية كالطاقة وطاقة الرياح والبترول والغاز».

وأكد أن إسبانيا ستكون بوابة مصر لنقل المنتجات المصنعة محليا إلى الأمريكتين ودول أوروبا بسبب موقعها اللوجيستي، وسيتم الربط بيننا وبينهم في جزء النقل واللوجيستيات، لافتا إلى أن إسبانيا مهتمة بتطوير الطاقة المصرية المتجددة، وكذا البترول والغاز والزراعة والصناعات المعتمدة عليها.

وتابع: «وكمان فيه وفد من رجال الأعمال قادم إلى مصر يوم 16 من الشهر الجاري من أوكرانيا، ومصر أصبحت الواجهة الأولى للمستثمرين بمجرد ما بدأ السفر يتحرك بين الدول، ومصر هي أول دولة ورد إليها عدد هائل من وفود رجال الأعمال بأعداد لا تحصي خلال الفترة الماضية».