وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، تعزيز التعاون والتكامل في مجال الغاز الطبيعي.

استخدامات الغاز الطبيعي كوقود نظيف

ويأتي هذا في ضوء توافر الإمكانيات والبنية الأساسية الداعمة لذلك خاصة في ظل توجه الأردن للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود نظيف والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية في هذا المجال إضافة إلى بحث فرص وإمكانيات التعاون لأول مرة في مجال صناعة البتروكيماويات.

إجراءات لتطوير عمل منتدى غاز شرق المتوسط

وخلال المباحثات التي جاءت على هامش الاجتماع الوزاري، السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط، أكد الوزيران أهمية ما تم إنجازه بنجاح من إجراءات لتطوير عمل منتدى غاز شرق المتوسط والمضي قدما نحو تفعيل دوره كمنظمة دولية لها دورها المتميز في مجال الطاقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق الملا أن التعاون والتنسيق بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي يتطور بشكل ملحوظ في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح: «تعد الأردن أول دولة عربية شقيقة تحصل على إمدادات الغاز الطبيعي المصري، وجار العمل مع الأردن لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان الشقيقة عبر الأراضي الأردنية والسورية».

وأضاف «الملا» استعداد مصر لدعم التعاون مع الأردن الشقيق في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي محليا بالمدن الأردنية والتوسع في استخداماته بالمنازل والمركبات والمصانع.

من جانبه، قال الوزير الأردني إنها تدرس حاليا التوسع باستخدامه في أكبر مدينتين بالأردن إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة لتقليل التكلفة.

واتفق الوزيران على دراسة فرص التعاون في مجال البتروكيماويات حيث أبدى الوزير الأردني إعجابه بما تشهده مصر من تنامي وتطور في هذه الصناعة الحيوية.

واتفق الجانبان دراسة سبل التعاون الممكنة والإمكانيات التي يمكن تقديمها للمساهمة في تنفيذ خطط هذه الصناعة الفترة المقبلة وتم الاتفاق في ختام المباحثات على تشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم القدرات والبنية الأساسية بكلا البلدين ودراسة مجالات التعاون التي تم تناولها خلال المباحثات المشتركة.