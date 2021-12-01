ضبط 3 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تمكنت حملة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بدسوق وجهاز حماية المستهلك، من ضبط 3 أطنان «هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي» بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫.

‬‬ترأس الحملة الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة دسوق، ومحمد قنديل، مفتش بالرقابه التموينية، عمران ترابيس، مفتش الأغذية، وأحمد سيف، ووليد خير الله، بجهاز حماية المستهلك

التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كجم دواجن اشتباه صلاحية، و100 كجم مفروم دواجن اشتباه صلاحية، و30 كجم لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 3 أطنان و330 كجم بمركز ومدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.

حملات في كفر الشيخ

وعلي صعيد آخر شدد محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في لتخاذ كافة الإجراءات اللحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.