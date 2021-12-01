محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة أبو العينين شعيشع

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حفظة القرآن الكريم والذين شاركوا في المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة في شهر رمضان الماضي باسم الشيخ أبو العينين شعيشع، وذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وعزت جودة، عضو مجلس النواب، مشيدا بحفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات المتميزة.

توجيه الشكر لأهالي الأطفال

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه من الشرف أن يكرم أطفالا وفتيات وشباب حرصوا على حفظ كتاب الله، موجها الشكر والتقدير لأسرهم لحرصهم على دفع انجالهم لحفظ كتاب الله وجرى منحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

غياب الزهراء حلمي لايق عن التكريم

وفاز بمسابقة الصوت الحسن كل من الزهراء حلمي قنديل في المركز الأول، والتي غابت عن التكريم لحضورها فعالية وزارة الأوقاف، وأيمن رسمي السيد في المركز الثاني، ومحمد السيد عبده واصل في المركز الثالث.

كما فاز من حفظة القرآن الكريم كاملاً، سعيد إبراهيم سعيد محمد إسماعيل بالمركز الأول، وعمار سعد هلال السيد في المركز الثاني، وعمر الفاروق محمد توفيق في المركز الثالث، وفاز بحفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم زكي أبو المنذر السعيد قاسم في المركز الأول، ومحمد عوض محمد عوض بالمركز الثاني، وبسملة محمد سالم محمد بالمركز الثالث.

أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن

وفاز بحفظ نصف القرآن مها السيد فتحي الرفاعي في المركز الأول، وحسن يوسف محمد العباسي بالمركز الثاني، ومحمد خزعل إسماعيل في المركز الثالث، كما فاز بحفظ ربع القرآن، عبير مجدي بهنسي الشناوي في المركز الأول، ومريم عبدالرزاق علي غازي في المركز الثاني، وأميرة محمد أبو العطا بالمركز الثالث.