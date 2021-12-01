الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون لسيدة أفريقية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون لسيدة أفريقية، قادمة من أفريقيا مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها، ولم تظهر عليها أية أعراض، كما تم عزل المخالطين لها، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

الصحة الإماراتية تؤكد جاهزيتها للتعامل مع مختلف تحورات كورونا

وأكدت الوزارة، جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف تحورات فيروس كورونا، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية عن طريق التقصي وإجراء الفحوصات اللازمة.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة، وتساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصةً في ظل المتحورات.