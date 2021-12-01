حالة وحيدة لدخول الأفارقة إلى السعودية بعد رصد أول إصابة بـ«أوميكرون»

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بعد رصدها على مواطن قادم من دول أفريقيا، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الصحة، نقلا عن كالة الأنباء السعودية «واس»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقصي الوبائي، وعزل المصاب بالمتحور الجديد «أوميكرون» والمخالطين له بالمملكة.

السعودية تعلق الطيران مع 14 دولة

وأوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، آخر المستجدات بعد ظهور أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في المملكة، قائلا إن السعودية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية قبل رصد المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، على رأسها تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 14 دولة أفريقية، ومنع السفر منها وإليها.

وأضاف «حنفي» في حديثه لـ «الوطن»، أن الـ14 دولة التي علقت المملكة السفر منها وإليها على رأسها جنوب أفريقيا، التي خرج منها متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، فضلا عن عدد من الدول الأخرى من بينها «مالاوي، زامبيا، مدغشقر، سيشل، أنجولا، جزر القمر، موريشيوس، نامبيا، زيمبابواي، بوتسوانا، موزمبيق، إسواتيني، ليسوتو»؛ لمنع تفشي أو دخول عدوى كورونا إلى أراضيها.

حل وحيد لدخول مواطني الـ14 دولة للأراضي السعودية

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة، إلى أنه هناك حالة وحيدة لدخول مواطنين من تلك البلاد إلى الأراضي السعودية، وهي البقاء لمدة 14 يومًا خارج السعودية في إحدى الدول التي تسمح المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، ومنها البحرين والأردن وسلطنة عمان.

وأكد «حنفي»، أن الوضع في المملكة السعودية مستقر ومطمئن حتى الآن، ولا يوجد أي إنزعاج أو قلق بشأن ظهور حالة إصابة من المتحور الجديد «أوميكرون»، أو اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة غير المعمول بها في الأراضي السعودية، خاصة أنه تم التعامل السريع مع الحالة المصابة التي ظهرت على مواطن قادم من دول شمال أفريقيا.