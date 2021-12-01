مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية لمدينة تورنتو الكندية بسبب «أوميكرون»

أعلنت مصر للطيران عن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى مدينة تورنتو بكندا، وذلك اعتبارًا من فجر غد الخميس، 2 ديسمبر ولحين إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، منذ قليل، إن القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة بشأن توقف حركة الطيران بين القاهرة وتورنتو، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، والمعروف بـ«أوميكرون».

تعديل مواعيد الحجز

وتناشد الشركة الوطنية مصر للطيران عملاءها المسافرين من وإلى مدينة تورنتو، ضرورة مراجعة مواعيد الحجز وتعديل رحلاتهم، عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء عبر رقم 1717، داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم، أو الوكيل السياحي.