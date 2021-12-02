12 تحذيرا للوقاية من الحرائق.. شاحن الموبايل واللابتوب ومشترك الكهرباء

حذر المهندس أحمد علي عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين من بعض العادات السيئة التي تسبب الحرائق ومخاطر الصعق الكهربائي داخل المنازل، مؤكدًا خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الموضوع خطير جدًا وقد يؤدي للوفاة.

تحذيرات عضو شعبة الكهرباء للوقاية من الحرائق

وجاءت أبرز التحذيرات التي أطلقها عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين للتحذير من الحرائق وخطر الصعق، كما يلي:

1- الإنسان قد يتعرض لمخاطر الصعق الكهربائي والذي يؤدي للوفاة أوالحروق والتأثير على الأجهزة العصبية والطرفية بسبب الإهمال في المنازل.

2- وضع الهاتف المحمول في الشاحن وتركه قد يسبب الحرائق «بنحط شاحن التليفون ونسيبه وننام أو نشيل التليفون ونسيب الشاحن في الفيشة».

3- الشاحن الكهربائي هو محول كهربائي صغير يحول الفولت الكهربائي الموجود من 220 فولت لـ5 فولت ومع اختلاف جودته يكون حمل وهمي حال عدم توصيله بالهاتف.

4- الشاحن الكهربائي قد يتعرض للانفجار نظرًا لأنه يختلف تصنيعه من مكان لمكان «ومن ماركة لأخرى ويختلف من مكان لآخر».

5- الشواحن المقلدة تمثل خطورة أكبر نظرًا لاختلاف مواد التصنيع والشاحن الكهربائي قد يتحول لقنبلة وينفجر بسبب السخونة نتيجة إمداده بالطاقة.

6- خطورة الشواحن قد تكون مضاعفة حال وجوده بجوار ستارة أو بجوار السرير: «لو انفجر أو انفجرت بطارية التليفون ممكن يؤدي لحدوث حريق».

7- ترك المحمول في الشاحن ثم النوم قد يسبب كارثة نظرًا لاحتمالية انفجار بطارية الهاتف، والهاتف متصل بالشاحن واختلاف الجودة قد يسبب ذلك.

8- توصيل شاحن اللاب وتركه بدون إغلاق كامل قد يسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وحدوث حريق في المكان.

9- الأسلاك العابرة للغرف قد تسبب مشاكل وتعرض الإنسان لخطر الصعق.

10- وضع مشترك واحد لعدد من الأجهزة يسبب مشكلة كبيرة حيث يمكن أن تتعرض المادة العازلة للأسلاك للحرق نظرًا لارتفاع درجة الحرارة: «التلفزيون والريسيفر على مشترك واحد في نفس المكان ولازم تسأل نفسك هل المشترك يتحمل الحمل فعلا ولا ممكن يسبب حريقة».

11- ارتفاع الأحمال وارتفاع الحرارة قد تسبب ذوبان السلك الحامي للمشترك والعازل للكهرباء ومن الممكن أن يسبب الصعق.

12- يجب الاستفسار عن قدرة المشترك «تسأل المشترك بيتحمل كام وات كل لما الرقم بيزيد بيتحمل أجهزة أكتر».