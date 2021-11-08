مسن يسير بـ«حمار» داخل محطة سكة حديد أشمون.. والسر في «شريحة الموبايل»

كشفت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية، تضمن قيام أحد الأشخاص يمتطى دابة «حمار» على رصيف المحطة.

وتبين أن ذلك الشخص «مسن»، مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، دخل بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة؛ لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة.

وتمكن الأمن الإداري بالمحطة، من ضبط المسن، وتغريمه مبلغًا ماليًا، وصرفه عقب ذلك.