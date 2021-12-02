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عبد الله جمعة يكشف كواليس مفاوضاته الأهلي لضمه

كتب:

وسام محمد
07:25 ص | الخميس 02 ديسمبر 2021
عبد الله جمعة

عبد الله جمعة

أكد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي أجرى مفاوصات معه هناك مفاوضات في الفترة الأخيرة، قبل أن يجدد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال «جمعة» في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «الأهلي فاوضني في الفترة الأخيرة، قبل أن أجدد عقدي، لكني فضلت البقاء مع نادي الزمالك بسبب حبي للجماهير».

وأضاف اللاعب: « فضلت الاستمرار في نادي الزمالك بسبب حبي للجماهير البيضاء، وأغلقت المفاوضات مع النادي الأهلي بشكل نهائي».

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